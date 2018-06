Colégio Dom Bosco recebe jogos interdiocesanos na próxima semana

O Colégio Dom Bosco, em Petrolina (PE), sediará mais uma edição dos jogos interdiocesanos. Com início previsto para a próxima terça-feira (03), na quadra da escola, o evento reunirá estudantes, que são atletas, de todas as escolas católicas mantidas pelas dioceses do Nordeste.

Em entrevista ao programa Super Manhã, com Waldiney Passos, na Rádio Jornal, na manhã desta quinta-feira (28), o diretor do Dom Bosco, Padre Antônio, falou sobre o principal objetivo dos jogos.

“É uma alegria porque os jogos escolares estão dentro da nossa política educacional de promover a integração dos jovens, desenvolver a cidadania, a convivência e os valores que, para nós cristão, são muito importantes, como da solidariedade, fraternidade do respeito”, afirmou o padre.

Essa será a terceira vez que Petrolina e o Dom Bosco sediam os jogos. Segundo diretor do colégio, serão cerca de 12 escolas com aproximadamente 500 estudantes. Os atletas ficarão hospedados no Dom Bosco, que deverá promover a alimentação dos jovens.

Na quarta-feira (04), às 7h30, os alunos participarão de uma missa que pode ser presidida pelo bispo diocesano Dom Francisco Canindé Palhano. A eucaristia acontece na quadra do Dom Bosco.

Os jogos são feitos em vários espaços da cidade, já que são muitas modalidades.O evento é aberto para todos com entrada gratuita.