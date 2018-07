Homem é preso com mais de mil maços de cigarro sem procedência na cidade de Santa Filomena

Neste domingo (1º), Policiais Militares do Motopatrulhamento do 7º Batalhão da Polícia Militar, durante a Operação Feira Livre em Santa Filomena (PE), prendeu um homem de 62 anos por portar no interior de seu veículo 01 cartela com 09 munições calibre .38mm, 55 relógios, 53 pacotes de cigarro, contendo 1.040 maços sem comprovar a sua procedência, além da quantia de R$ 250,00 em espécie.

Detido, o homem foi levado para delegacia da Polícia Civil da cidade onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Porém, o mesmo pagou fiança e foi liberado para responder processo em liberdade.