Moradores da comunidade Sítio de Poços, na região de Cristália, zona rural de Petrolina (PE), já podem pensar em ampliar o cultivo de hortaliças e plantas forrageiras. Com isso, melhorar a renda familiar e a alimentação dos animais.

Essa possibilidade surgiu depois que a prefeitura municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário, instalou um poço artesiano na comunidade.

Segundo informações técnicas, o poço tem uma vazão de mais de 3.000 litros de água por hora. O agricultor Eluciclaudio Nunes, já pensa em ampliar suas plantações.

“Estou muito satisfeito com a montagem desse poço, pois vai melhorar bastante a nossa vida. Quem mora no interior e, principalmente na região de sequeiro, sabe das dificuldades do homem do campo. Com o apoio da gestão municipal a perspectiva é só de melhorar”, disse Eluciclaudio.

Para o secretário José Batista da Gama, o homem do Sertão é acostumado a conviver com as armadilhas do clima, principalmente a seca. E uma das determinações do prefeito Miguel Coelho é investir nos sistemas de captação da água.

“Estamos trabalhando próximo das comunidades rurais desenvolvendo ações que beneficie a todos. Aqui, nesta comunidade, vamos incentivar e orientar para a implantação de um Terreiro Produtivo, onde os agricultores possam plantar espécies que sirvam de alimento para o rebanho e também hortaliças para o consumo humano”, adiantou o secretário.

Além do secretário José Batista, também participaram da visita a comunidade, o secretário executivo de Desenvolvimento Rural e Irrigação, André Jackson de Holanda, o diretor de Recursos Hídricos e Infraestrutura Rural, Braz Camilo e o assessor Valério Rodrigues.