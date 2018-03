Estudos apontam que ter um animal de estimação traz diversos benefícios para a saúde e bem-estar das pessoas, como amenizar a solidão, reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão e incentivar o exercício físico. Além disso, cuidar de um cão ou gato ajuda as crianças a crescerem mais seguras e ativas, além de os pets serem valiosos companheiros para os idosos.

Com o objetivo de dar um lar a animais abandonados, a Organização Não Governamental (ONG) Proteger promove no próximo domingo (25) uma feira de adoção de cães e gatos. O evento ocorre das 17h às 19h, na área do estacionamento do River Shopping, e vai disponibilizar animais saudáveis, vacinados, vermifugados e castrados. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e apresentar comprovante de residência e documento de identificação com foto.

Além de adotar um animal de estimação, quem for à Feira de Adoção do River vai poder adquirir itens como canecas, ecobags, chaveiros e camisas. Toda a renda obtida com a venda dos produtos vai ser revertida para a manutenção dos animais mantidos sob os cuidados da ONG Proteger.