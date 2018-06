Petrolina: 4ª edição de mutirão da prefeitura ofertará mais de oito mil exames

A Prefeitura de Petrolina segue com a série de mutirões para zerar a lista de espera por exames laboratoriais no município. No próximo sábado (30), o mutirão acontecerá na Escola Municipal Paulo Freire, a partir das 7h, no bairro São Gonçalo. A ação visa alcançar 1.200 pacientes de oito bairros da cidade, totalizando quase 8.300 procedimentos.

Para o mutirão deste sábado, o agendamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde e as guias estão sendo entregues nas Unidades Básicas de Saúde Parteira Idalina dos Santos e Dra. Sinhá, que atendem São Gonçalo, Vila Lions, Jardim Petrópolis, Vila Chocolate, Avenida da Cerca, Alto da Boa Vista, Jardim Imperial e Portal da Cidade. As pessoas que possuem guias de solicitações de exames devem retirar suas requisições, receber orientações e adquirir coletores, caso tenham exames de fezes e urina.

Esta é o quarto mutirão promovido pela Prefeitura de Petrolina, que já passou pelas unidades de saúde do Jardim Amazonas, Vila Eduardo e Vila Mocó, totalizando mais de 20 mil procedimentos feitos. A ação é fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 10 milhões do deputado federal, Fernando Filho.

De acordo com a secretária de Saúde, Magnilde Albuquerque, a expectativa é que a força tarefa atenda mais de 70 mil solicitações. “Estamos indo para a quarta edição a experiência tem sido muito exitosa. Nosso objetivo é melhorar, cada vez mais, a rede pública de saúde do nosso município. Vamos levar esse mutirão para todas as localidades. A população pode ficar tranquila que até setembro pretendemos zerar toda a demanda por esse tipo de exame”, frisou.