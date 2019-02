Qualifica Petrolina: prefeitura abre inscrições para aulas de violão nesta segunda-feira

A Prefeitura de Petrolina vai disponibilizar a partir desta segunda-feira (25) novas vagas para quem deseja fazer aulas de violão através do programa ‘Qualifica Petrolina’.

Serão 40 vagas, sendo 20 delas para aulas na Escola de Música no Parque Municipal Josepha Coelho e 20 para aulas na Escola Social, localizada na Cohab Massangano.

As inscrições seguem até o dia 8 de março, ou até o preenchimento das vagas, de forma gratuita e com entrega de certificado ao fim do curso.

Na Escola Social, as oficinas terão turmas no turno da manhã nas segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h30 e nas terças e quintas-feiras, no período da tarde, no Parque Municipal Josepha Coelho, das 14h às 15h30. As aulas iniciam já no dia 11 de março e têm duração de 3 meses.

Para se candidatar a uma das vagas é necessário ter idade igual ou superior a 14 anos e apresentar no ato da inscrição o número do NIS; xerox de RG, CPF e comprovante de residência. Os interessados podem se dirigir até a Secretaria Executiva da Juventude e Direitos Humanos, localizada no Parque Municipal Josepha Coelho, das 7h às 12h e das 14h às 17h.

A iniciativa da Prefeitura de Petrolina é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH), através da Secretaria Executiva de Juventude, Direitos Humanos, Mulher e Acessibilidade. Mais informações sobre os horários das oficinas através do telefone: (87) 3862-1508.