O presidente Michel Temer desembarcou no aeroporto de Petrolina (PE), por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (23) e foi recepcionado pelo o prefeito Miguel Coelho. Aqui em Petrolina, Temer assinou ondem de serviço para a construção de oito creches na cidade.

Em seguida, viajou para a região de Irecê (BA) onde vai inaugurar o Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, considerado por ele, o maior da América Latina.

No início da tarde, o presidente da República irá a Goiana participar de um evento de ampliação da produção do setor automotivo. Em seguida fará uma visita à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), também na capital do estado de Goiás.

O retorno de Michel Temer à Brasília está previsto para às 17h30 de hoje.